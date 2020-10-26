Deniz polisinden sahildeki vatandaşlara sirenli ve anonslu korona uyarısı

İstanbul’da deniz polisi, boğazdaki denetimleri sırasında siren ve anonslarla sahildeki vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul’da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında boğazdaki gemilerde denetim için akşam saat 21.30 sıralarında Balat’tan hareket etti. Denetimler sırasında polis ekipleri sahildeki vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bir süre bekleyerek, vatandaşları anonslarla korona virüse karşı uyardı. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sirenlerle uyaran ekipler, daha sonra boğazdaki tekne denetimlerine devam etti. Ekiplerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların bulundukları bölgelerden uzaklaştıkları görüldü.