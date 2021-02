Fatma Betül Sayan Kaya: "Bütün İstanbul’un, Türkiye’nin başı sağ olsun”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat haberinin ardından hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş’ın vefat haberini alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

“Bütün İstanbul’un, Türkiye’nin başı sağ olsun”

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, “Yarın öğlen namazında Fatih Camii’nde cenazesi kılınacak. Bütün İstanbul’un, Türkiye’nin başı sağ olsun diyorum. Kadir Bey gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi, nezaketiyle, zerafetiyle, çalışkanlığıyla. İstanbul’un hemen hemen her sokağında her mahallesinde, her ilçesinde yaptığı eserlerle iz bırakmış bir isim. Sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşım dediği, 80’li yıllardan beri bu davanın içinde büyük emekleri olan bir isimdi. Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanıyken danışmanlığını yapmış, ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı ardından da 3 dönüm İstanbul Büyükşehir Belediye döneminde, sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı yerel yönetim anlayışını sürdüren hem altyapı, hem üstyapı, hem de kültür sanat anlamında İstanbul’a gerçekten büyük eserler kazandırmış bir isim. Mekanı cennet olsun, yaptıklarını eserlerini unutmayacağız, kendisini unutmayacağız, başımız sağ olsun” dedi.