Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümde 4 bin 896 konut tamamlandı

Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan 244 konutluk Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerinin daireleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, bugüne kadar 4 bin 896 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa’da hak sahipleri konutlarına kavuşmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle Yıldıztabya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 244 konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Programda hak sahipleri, yatay mimaride inşa edilmiş, deprem standartlarına uygun, yeşil alanları ve otoparkı olan konutlara kavuşmanın sevincini yaşarken, Başkan Usta da vatandaşların sevincine ortak oldu.

Kentsel dönüşüm kapsamında geçtiğimiz ay Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de kurasını çektiklerini vurgulayan Başkan Usta, "Bugünkü projemiz şehrimiz açısından özel bir proje. Konforlu, kaliteli ve mimari açıdan estetik, tamamen yatay mimariye özgü bir proje ve gerçekten önemsediğimiz ve özelliği olan bir proje. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olsun" dedi.

4 bin 896 konutun hak sahiplerine teslim edildi

Yıldıztabya 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin donatılarıyla ve özellikle yatay mimarisi ile ilçede bir ilk olduğunun altını çizen Başkan Usta, inşaatın 400 günde tamamlandığını söyledi. Başkan Usta, projenin ikinci etabının da çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Usta, bugüne kadar 4 bin 896 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, 3 bin 300 konutun inşaatının sürdüğünü ve 3 bin konutun da başlama aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

“Çok mutluyum; uzun zamandır bekliyordum”

Çok mutlu olduğunu kaydeden Sevda Buzman “Çok mutluyum; uzun zamandır bekliyordum. En sonunda kavuştuk. Rabbim herkesi kavuştursun. Çok heyecanlıyım” açıklamasını yaptı. Kuran ötürü çok mutlu olduğunu belirten Şaban Okçimen, “Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte kira anlamında bizi mağdur etmedi. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.