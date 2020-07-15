İstanbul’da taksicilerden 240 araçla 15 Temmuz konvoyu

İstanbul Havalimanı’ndaki taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında 240 araç ile konvoy oluşturdu. Konvoy ile Atatürk Havalimanı’na giden taksiciler, burada 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek İstiklal Marşı’nı okudu.

15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifinden yaklaşık 250 araç ile konvoy yapan taksiciler, darbe girişiminin kilit noktalarından olan Atatürk Havalimanı’na gitti. Atatürk Havalimanı’nda toplanan taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişimini protesto ederek saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından basın açıklaması yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, ”Arkadaşlar tam 4 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamı, daha doğrusu gecesi saat 21.15 sıralarında hain FETO ve işbirlikçileri bizim bu havalimanında darbe girişiminde bulundular. Tabii ülkenin her tarafı ile birlikte. Biz taksici esnafı olarak o gece o saatte buradaydık. İlk direnişi sergileyenlerden biri bu taksici esnafıdır. İlk VIP’e giren, ilk kuleye giren bizim taksici arkadaşlardı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatan diyen, millet diyen, ülkem diyen, bağımsızlığım diyen herkes Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile havalimanlarına ve Boğaz Köprüsü’ne akın etti. İşte o zaman hain FETÖ işbirlikçilerini buradan püskürttük. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın istiyorum. Bizde bu günün önemine binaen eski Atatürk Havalimanı çalışanları, bugün İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi olarak bu günün önemine binaen böyle bir konvoy düzenlemeyi uygun bulduk. Rabbim inşallah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın, çünkü bu millet asil bir millet, karakterli bir millet. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile bu millet burada canını ortaya koydu. Biz birebir bunları yaşayanlar olarak ben milletimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bizim için şehit oldular, onlar bizim için gazi oldular, bizim için canlarını verdiler. Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. Onlara minnet duyuyoruz. Yaklaşık 230-240 araç İstanbul Havalimanı’ndan Atatürk Havalimanı’na geldi” dedi