Öğrenciler Dünya Dans Günü’nde dansın büyük ustalarıyla buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü’nde gerçekleştirdiği online yayınla, öğrencilerini ve velilerini dansın duayenleriyle bir araya getirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü’nde öğrencilerini ve velilerini İstanbul ve İzmir Devlet Balesi, Klasik Bale Eğitmeni ve Anadolu Ateşi Baş Dansçısı ve Koreografı Oktay Keresteci ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demirbağ ile buluşturdu. “Başarılı bir dans koreografisi için, disiplinli çalışma çok önemlidir” diyen Oktay Keresteci, “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin dans performanslarını birçok kez izledim, aralarında gerçekten çok özel yetenekler var. Tüm öğrencilerin ve tüm dans camiasının Dünya Dans Günü kutlu olsun” dedi.

“Dans, insanların kendi kabilesini kurmasıdır”

Ahmet Turan Demirbağ ise dünyada değişen eğitim anlayışıyla artık kültür ve sanat aktivitelerinin eğitimde daha çok yer aldığını söyleyerek, “Dans, insanların kendi kabilesini kurması gibi bir şey. Çünkü dans etmek, ortak bir tutkuya sahip olan insanları bir araya getiriyor. Bugüne gelmemizde, bizden önceki kuşakların oluşturduğu güzel değerlerin ve emeklerin payı var” dedi.

Her çocuğun dans etmeye hakkı olduğunu söyleyen Demirbağ, “Bütün çocuklar büyük bir potansiyelle doğarlar. Dans eğitimiyle bu potansiyeli doğru yönlendirmek gerekir. Dans eğitimi çok önemli ve inanılmaz bir dil. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine, kültür ve sanata verdiği değer ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyor, diğer okullara rol model olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin, dans sayesinde yeteneklerinin geliştiğini söyleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Her yıl düzenlediğimiz Halk Oyunları ve Dans Yarışmamızda, öğrencilerimizin başarılı performansları görsel bir şölene dönüşüyor. Özgün koreografileri, sahne, kostüm ve makyaj tasarımları ile öğrencilerimiz izleyenleri adeta büyülüyorlar. Pandemi koşullarında da dans geleneğimizi sürdürüyor, öğrencilerimizle sanat camiasının duayenlerini online platformda buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.