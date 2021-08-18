Siber girişimcilere Kuluçka Merkezi desteği

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda başlatılan Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programıyla, bu alandaki girişimcilere Teknopark İstanbul’da altyapı desteği verilecek ve girişimcilik programlarından yararlandırılacak.
Demir sözlerini şöyle sürdürdü:“Kümelenmeye üye 170 firma bu alanda yerli-milli çözümler üretiyor. Ayrıca mesleki liselerde öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimleri veriyoruz. Çeşitli yarışma ve programlarla kabiliyetli öğrencilere ve başlangıç seviyesindeki firmalara destek sağlıyoruz. Şimdi de Başkanlığımız iştiraklerinden Teknopark İstanbul’da Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programını başlatıyoruz. Bu kapsamda siber güvenlik girişimcileri, buranın fiziksel altyapısı ve girişimcilik programlarından yararlanacak. Bizim bu alanda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenlere Kuluçka Merkezinde yer vereceğiz, ürünleştirme süreçlerinde onların yanında olacağız. Onlar da çalışmalarını bu şekilde daha ileriye taşıma imkanı bulacak. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda olacak.”