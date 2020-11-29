Silivri’de sosyal mesafe hiçe sayıldı

Silivri’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Selimpaşa’da kurulan halk pazarı ve Silivri sahilini doldurdu. Sahildeki vatandaşların bazıları sosyal mesafelerini korurken, Selimpaşa halk pazarında ise sosyal mesafe unutuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı. Silivri Selimpaşa’da da kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar korona virüs salgınına karşı hayati öneme sahip sosyal mesafe kuralına uymadı. Görevlilerinin uyarılarına rağmen kimi bölgelerde oluşan kalabalık tehlikeye davetiye çıkardı.

Öğle saatlerinden itibaren ise Silivri sahilinde de yoğunluk oluştu. Ekiplerin, vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyardığı, kurallara aldırmayarak maskesiz dolaşanlara ceza yazdığı gözlemlendi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 16:24