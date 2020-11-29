Silivri’de sosyal mesafe hiçe sayıldı

Silivri’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Selimpaşa’da kurulan halk pazarı ve Silivri sahilini doldurdu. Sahildeki vatandaşların bazıları sosyal mesafelerini korurken, Selimpaşa halk pazarında ise sosyal mesafe unutuldu.
Öğle saatlerinden itibaren ise Silivri sahilinde de yoğunluk oluştu. Ekiplerin, vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyardığı, kurallara aldırmayarak maskesiz dolaşanlara ceza yazdığı gözlemlendi.Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 16:24