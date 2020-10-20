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Toplu taşımalarda virüs denetimi

VATAN CADDESİ’NDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILDI

Toplu taşımalarda virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Vatan Caddesi’ndeki toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

İstanbul’da son günlerde artış gösteren korona virüsle mücadele kapsamında denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan Caddesi’ndeki toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada dolmuş, özel halk ve belediye otobüsleri, taksiler, personel servisleri denetlenerek, sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı. Yolcuların kesinlikle maskesizi bindirilmemesi ve araçlarda dezenfektanın bulunması konusunda sürücüler uyarıldı. Yapılan uygulamalarda vatandaşların virüs tedbirlerine uydukları görüldü.

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