Vali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü gençlerin aşılanma sayılarını paylaştı. Yerlikaya, "15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü gençlerin aşılanma sayılarını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşını yaptırdı" ifadelerine yer verdi.