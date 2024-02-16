Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek 'Dilimizin Zenginlikleri' programına katıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Şehit Bülent Göçer İlkokulu Konferans Salonu’nda ‘Dilimizin Zenginlikleri’ programına katıldı

Şehit Bülent Göçer İlkokulu Konferans Salonu’nda ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesi çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Dilimizin Zenginliği projesi ise okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin Türkçenin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan kelimelerle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyor.

Söz konusu projenin etkinliğine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özbey Uçak, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şimşek, dilin toplumlar arasındaki iletişimin temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Türkçemizin zenginliği kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin dilin gücünü ve zenginliğini keşfetmeleri, Türkçemizin doğru ve etkili kullanımı, kişisel ve toplumsal gelişim için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Dilin sadece iletişim aracı olmanın ötesinde, bir kültürün taşıyıcısı olduğunu belirten Şimşek, “Gençlerimiz, dilimizin zengin mirasını koruma ve yaşatma sorumluluğu taşıyor. Bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrenciler hazırladıkları ritim ve tiyatro gösterilerini sergiledi.