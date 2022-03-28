Gümüşyaka'dan tarihi skor 6-1

TFF İstanbul 1. Amatör Küme 3. Grupta mücadele eden Gümüşyakaspor evinde ağırladığı Esenyurt Örnek takımını 6-1 yenerek adeta hayata döndü.

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  • 28.03.2022 11:23
  • Güncelleme: 28.03.2022 11:23
Gümüşyaka'dan tarihi skor 6-1
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Değirmenköy Stadı oynanan ve doksan dakikası mükemmel bir atmosferde oynanan maçta ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçı 6-1 kazanmasını bildi. Maça hızlı başlayan ekip konuk takım Esenyurt takımı oydu ve maçın daha 4.dakikasında Bekir Palu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte baskısını iyice arttıran Esenyurt takımı aradığı ikinci golü bulamadı. İlerleyen dakikalarda oyununun hakimiyetini eline alan Gümüşyakaspor üstünlüğünü 30. dakikada Orhan Kaya’nın attığı beraberlik golü ile sağladı ve skor 1-1 oldu. 37. dakikada Ali Ergin durumu 2-1 yaptı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Gümüşyaka takımı 48. dakikada Ali Ergin ile durumu 3-1 yaptı. 60. dakikada Efe Can Efe durumu 4-1 yaptı. Müsabakanın 67. dakikasında Esenyurt Örnek takımından Bekir Palu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta 71. dakikada Esenyurt takımından Berkay Kavak ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Esenyurt Örnek takımı bir anda saha 9 kişi kalınca oyunun tamamen kontrolü Gümüşyaka takımına geçti. 81. dakikada Gökhan Karabulut durumu 5-1 yaptı. 90. dakikada Adem Hazır durumu 6-1 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

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