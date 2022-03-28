Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1
Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor sahasında konuk ettiği lider Silivrispor'a 2-1 mağlup oldu ve tüm planları suya düştü.
Kdz. Ereğli Şehit Vefa Karakurdu stadında oynana Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor, Silivrispor’a 2-1 yenildi. Maçın 42. dakikasında eski futbolcusu Ergin Gülle'nin attığı golle Ereğli ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. İkinci yarının hemen başında ilk yarıda Ereğli Belediyespor forması giyen ve kadro dışı bırakılan Sinan Uzun'un attığı golle 2-0 yenik duruma düştü. Eflatun-beyazlı ekibi umutlandıran gol 69. dakikada Kadir'den geldi. Maçta başka gol olmayınca Ereğli Belediyespor sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Müsabakanın ilk yarısına 3 ikinci yarıya da 6 dakika ilave verildi. Ereğli 4 oyuncu sarı kart görürken hocaları kırmızı kart gördü maçın 85. dakikada Silivri’de Fatih kırmızı gördü. Maçtan sonra hakeme ve Silivrispor’a saldırı gerçekleşti.