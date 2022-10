Gümüşyaka Millet Parkı coşkuyla hizmete açıldı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, ilçede kaderine terk edilen parkları çok amaçlı sosyal alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan ve krallık olarak bilinen atıl durumdaki park alanı, Silivri Belediyesi tarafından sil baştan yapılarak ‘Gümüşyaka Millet Parkı ve Spor Alanı’ ismiyle hizmete açıldı. Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan 6 bin 575 m² alanda bulunan partka; 4 bin 693 m² yeşil alan düzenlemesi, otomatik sulama sistemi kurulumu, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresi aydınlatmaları yapıldı. Millet Parkı’na ayrıca; 202.5 m² büyüklüğünde çift pota basketbol sahası, 260 m² kauçuk zemin çocuk oyun alanı ve fitness alanı, 4 adet fitness aleti, 1 adet çift kule oyun grubu, 1 adet kaya tırmanma, 2 adet zıp zıp, 1 adet salıncak, 2 adet tahterevalli, 7 adet ahşap çatılı piknik masası, 67 adet çeşitli türlerde ağaç ve 688 adet çalı grubu bitki kazandırıldı. Millet Parkı’nda yapılan çalışmalarla Gümüşyaka Mahallesi’ne; çocukların eğlenebileceği, gençlerin spor yapabileceği ve mahalle sakinlerinin keyifli zaman geçirebileceği sosyal bir alan kazandırılmış oldu.

GÜÇLÜ: “PARKIMIZ GÜMÜŞYAKA’NIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Açılış töreninde konuşma yapan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, sadece tarımda değil; eğitimden spora, sağlıktan kültür sanata kadar birçok alanda yaptığı hizmetlerle bizleri yalnız bırakmıyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Millet Parkımızın Gümüşyaka’nın sosyal yaşamına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mahallemiz adına Başkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖLÇER: “GÜMÜŞYAKA’MIZ YILLARDIR BEKLEDİĞİ HİZMETLERE KAVUŞUYOR”

Güçlü’nün ardından konuşan Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Gümüşyaka’mız yıllardır beklediği hizmetlere kavuşuyor. Yıllardır ihmal edilen cadde ve sokaklarımız asfaltlanıyor. Mahallemize yepyeni bir sağlık ocağı kazandırıldı. Mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımız için parklar yenileniyor ve yeni parklar yapıyor. Biz, sizlere verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz ama sözünü yerine getirmeyen biri var: Gümüşyaka’ya kreş yapacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ben bu nedenle kendisini size şikâyet ediyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a verdiği sözleri yerine getirerek hayata geçirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “İLK GÜNKÜ AŞKLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz, herkesin gıpta ile baktığı, hayatının bir döneminde yaşamayı arzuladığı, vatandaşlarımızın hafta sonu da olsa bir kaçış rotası olarak tercih ettiği ‘Marka Kent Silivri’ hayaliyle yola çıkmıştık. Bu hedeflerimize ulaşmak için Silivri genelinde olduğu gibi Gümüşyaka’da da 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Gümüşyaka’yı ortadan ayıran bir E-5 karayolu var. E-5’in kuzeyindeki vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden yararlanmak için adeta ızdırap çekiyordu. Biz bu duruma son vererek sağlık ocağını çok kısa bir süre içerisinde Gümüşyaka’ya kazandırdık. Bugün itibarıyla mahallemizde 2 parkımızı daha bitirdik. Yakın bir zamanda açılışlarını gerçekleştireceğiz. Gümüşyakasporlu futbolcularımızın, gençlerimizin spor yapabilmesi için bir halı saha ve yanında spor tesisleri olan alanın yapımına başladık. Kısa süre içerisinde bitireceğiz. Fatih Caddesi’ne geçtiğimiz yıl 10 bin ton asfalt serimi yaptık. Ayrıca bordür, kaldırım ve aydınlatma direkleriyle burayı bir cazibe merkezi haline getirdik. Silivri Belediyesi olarak ürettiğimiz tarımsal ürünleri Gümüşyakalı üreticilerimizle paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Şu an İSKİ E-5’in güneyinde atık suyu hatlarını ve içme suyu hatlarını yeniliyor. Daha sonra biz de Silivri Belediyesi olarak yağmur suyu hatlarını yenileyeceğiz. Ayrıca burada asfalt serimi, kaldırım ve bordür yenilemeleri ile yeni aydınlatmalar yapacağız. Bu çalışmalarla birlikte Gümüşyaka’nın güneyi herkesin gıpta ile baktığı bir alan haline gelecek. Biz Gümüşyaka’ya ve Silivri’ye ilk günkü aşkla ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“SİZİN ÇOCUKLARINIZ BİZİM ÇOCUKLARIMIZDIR”

Silivri Belediyesinin çocuklara ve gençlere yönelik yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz, göreve gelirken hanımefendilere bir söz vermiştik. Demiştik ki ‘Sizlerin ve çocuklarınızın her zaman yanında olacağız.’ Sözlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri hediye ettik. 3 bin 500’ün üzerinde öğrencimizin okul kıyafetlerini aldık. YKS’ye ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren bütün Silivrili öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Üniversiteyi kazanan bütün çocuklarımıza 500’er TL’lik destek ödemesi yaptık. Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte Selimpaşa’ya ücretsiz müzik ve sanat okulu kazandırdık. Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ücretsiz İngilizce Kursu projesini hayata geçirdik. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum: Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ekim ayının sonlarına kadar ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu açacağız. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Silivri Belediyesi olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOĞAN: “MİLLET PARKI GÜMÜŞYAKA’YA NEFES ALDIRACAK”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’de son yıllarda eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar her alanda önemli bir çaba ve gayret var. Bunların sonuçlarını gözle görülür bir şekilde hissediyoruz. Merkezi idare ve yerel idare arasında önemli bir koordinasyon var. Bu da Silivri’nin geleceğini olumlu yönde etkiliyor. Tüm mahallelerimizde yeşil alanlardan yollara, sağlık ocaklarından spor alanlarına ve kapalı pazar yerlerine kadar birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturan Belediye Başkanımıza, sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Gümüşyaka’ya nefes aldıracak bu güzel parkın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Gümüşyaka Millet Parkı’nın açılışını yaptı. Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Togan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eski Gümüşyaka Belediye Başkanları İsmet Kırazpınar ve Hüseyin Ağu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.