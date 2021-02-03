Yıldırım “Yüce Türk milleti, piyonlara asla geçit vermeyecektir”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması bahane edilerek kirli odakların piyonları tarafınca çıkarılan ve Türkiye’nin geneline yayılmak istenen fitne ateşini, hiç kimsenin basit bir “öğrenci eylemi” olarak görmesi mümkün değildir. Millete ve maneviyata hakaret eden, Türkiye’nin ayağına çelme takmak için pusuda bekleyen aydın değil, alçaktır. Polise el kaldıran, şehir içinde barikat kurup taş atan öğrenci değil, teröristtir. CHP, HDP, İP ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi Üniversitesi’ne sızan marjinal terör örgütü mensuplarının sözcülüğünü yapmış; 80 öncesinde yaşanılan üniversite ve rektörlük işgali gibi alçakça girişimlere destek sunmuştur. Eylemler sırasında tutuklananların bırakın Boğaziçi'ni, öğrenci bile olmadıkları resmi makamlarca açıkça belirtilmiştir. Tutuklananların DHKP-C, PKK, MLKP terör örgütleriyle geçmişleri ve devam eden bağları bulunduğu sabittir. Merhum Cemil Meriç’in belirttiği gibi: Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz” laştıranlardır. Yüce Türk milleti, iç ve dış mihraklara ve onların devşirdikleri piyonlara asla geçit vermeyecektir” ifadelerine yer verdi.