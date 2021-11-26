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Kadına şiddete dikkat çekmek için yapraklardan kalp yaptılar

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Bilecik’te park ve bahçelerde çalışan kadın belediye personelleri, kadına şiddete dikkat çekmek için geri dönüşüm için toplanan yapraklardan kalp yaptılar.

Kadına şiddete dikkat çekmek için yapraklardan kalp yaptılar
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Bilecik’te park ve bahçelerde çalışan kadın belediye personelleri, kadına şiddete dikkat çekmek için geri dönüşüm için toplanan yapraklardan kalp yaptılar.

Bilecik Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın personelleri geri dönüşüm için toplanan yapraklardan kadına şiddetin önlenmesi için kalp yaptılar. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kadınların bu güzel hareketine destek vererek, "Geri dönüşüm için toplanan yapraklardan oluşturdukları kalp şekliyle kadına şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın personellerimize sonsuz teşekkürler" dedi.

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