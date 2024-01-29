İnegöl'de tamamlanan TOKİ 3. Etap'ta anahtar teslim

İnegöl’de 36 aylık süreç içerisinde tamamlanan TOKİ 3. Etap 805 konutun ilk anahtarları İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen programda hak sahiplerine teslim edildi. Program sonrası evlerini teslim almaya giden vatandaşların mutluluğu ise kameralara yansıdı.

2021 yılında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karalar bölgesinde yapımına başlanan 805 konutlu 3. Etap projesi tamamlandı. Tamamlanan konutlar bloklar halinde hak sahiplerine teslim edilme süreci başlarken, Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile ilk konutların anahtarları Belediye Başkanı Alper Taban tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Teslim törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, TOKİ yetkilileri ve hak sahipleri katıldı.

Düzenlenen teslim töreninde açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Taban, 36 ayda tamamlanan sürecin sonunda her konut hak sahibi gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirtti. Başkan Alper Taban açıklamasında, “Bugün çok heyecanlıyız. 2021 Yılında başlayan TOKİ konut projemizin bugüne ulaşmasından dolayı sizler kadar mutlu ve heyecanlıyım. TOKİ başkanlığımız sizlere bilgilendirme mesajları attı. Yaklaşık bir aylık takvim içerisinde her gün blok blok teslimler yapılacak. Bu sizler için de çok büyük bir heyecan. Birçok vatandaşımız bizlere ulaştı. ‘Başkanım gecikti mi bunlar?’, ‘Niçin teslim edilmiyor?’ gibi sorular geldi ama daha sonra biz TOKİ başkanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde, 36 aylık süre çerçevesinde sözleşmelerin imzalandığını ve zamanında teslim edileceğini ifade ettiler. Aradan geçen 3 yıl zaman içerisinde de bugün teslim ediyor olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Nüfus ile birlikte konut ihtiyacı da artıyor”

İnegöl sanayisinin güçlü olması nedeni ile İnegöl’ün göç aldığını ve bu nedenle sürekli konut ihtiyacının olduğunu belirten Başkan Taban, yapılan yatırımlarla konut ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi. Başkan Alper Taban sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Şehrimizde konut ihtiyacı var ,çünkü sanayi şehri olduğumuz için şehrimize yeni insanlarımız, yeni vatandaşlarımız çalışmak üzere geliyorlar. Mevcut nüfusumuz çoğalıyor. Bundan dolayı da sürekli konut ihtiyacı oluyor. Yeni yatırımlarla konut ihtiyacımızı gidermeye devam edeceğiz.’’ dedi. Ayrıca TOKİ 3. Etap projesinin 805 konut, 2 iş merkezi ve bir camiden oluştuğunu belirten Başkan Alper Taban, 4. Etap için kuraların çekildiğini ve bu projenin de 480 konuttan oluştuğunu belirtti.

Bursa’da en çok konut yapılan ilçenin İnegöl olduğunu söyleyen Başkan Alper Taban, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da gayretleri ile yine Maliye Bakanlığımızın destekleri ile de bildiğiniz gibi her yıl 100 bin yeni konut projesi başlatılmıştı. Yine önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız yeni bir konut projesi başlatacak. Daha önce biliyorsunuz TOKİ 1. ve TOKİ 2. etapları yapılmıştı. TOKİ 3. Etap ile birlikte özellikle Bursa bölgesinde en çok konut yapılan ilçe İnegöl oldu. TOKİ 3. Etap 805 konut, içerisinde iki ticarethane ve camisi yer alıyor. Bu noktada okul eksiğimiz var. Okul ile alakalı da Milletvekilimizin, ilçe başkanımız ile beraberce katıldığımız, sayın bakanımızı ziyaretimizde, sağ olsunlar onlarda, kurası çekilen TOKİ 4.Etap projesi içerisinde okul yapılmasını planlıyoruz. İnşallah bu alanda güzel hatıralar biriktirmek nasip olsun sizlere.’’ dedi.

“TOKİ’nin yaptığı konutlar dimdik ayaktaydı”

Ülkemizi derinden sarsan 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depreminde bölgeyi ziyaret ettiğini ve TOKİ konutlarının depremde ayakta kaldığını belirten Başkan Alper Taban,“6 Şubat’ta ve 1 yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremde çok büyük acılar yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara da sabırlar diliyorum. Bizler de oraya gittik, yer aldık. Orada sizlerin yardımlarını organize etmeye çalıştık. İşin merkezinde olduğunuzda ne tür acılar yaşandığını gördük. Çok şükür ki TOKİ’mizin yaptığı konutlar, oradaki tüm bölgelerde dimdik ayaktaydı. Özellikle yer seçimi noktasında, binaların sağlamlığı noktasında çok büyük bir sınav verdiğini düşünüyorum. Gerçekten bu işin kahramanı gibi oldular. Ayakta kalan her yapı bizim için böyle. İyi manada yapılmış işçilikler, doğru yer seçimleri, doğru zemin ilişkisi kurulması sonuçta daha dirençli daha sağlıklı binalar ortaya çıkarmış oldu. Biz Cumhurbaşkanımıza, TOKİ Başkanlığımıza, kıymetli bakanlarımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Alper Taban konut ihtiyacını giderebilmek adına süreci takip edeceklerini ileterek; “Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse, yeni TOKİ’lerin yapılması ile ilgili süreçleri takip edeceğiz. Yeni konutlarınızın sizlere hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum. İnşallah konutları ziyaret etmek de istiyoruz. ’dedi.

Konuşmasının sonunda güvenli konut inşa seferberliği ile konut ihtiyacının karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’ Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni konut döngüsünü başlatan geçmiş dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, mevcut Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala’ya, AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan’a, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a, TOKİ Başkanlığımıza, belediye meclis üyelerimize, teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.’’ dedi.

Başkan Alper Taban’ın konuşmalarının ardından sembolik anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Hak sahipleri ile günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Program akabinde TOKİ 3. etaptaki hak sahipleri teslim işlemleri için dairelerini ziyaret etti. Anahtar teslimi sırasında konuşan Kibar, Parlak ve Bayram aileleri ise; ‘’ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a çok teşekkür ediyoruz. Güvenli yapıları bizlere teslim ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin.’’ diyerek mutluluklarını paylaştılar.