İşe giderken hayatını kaybetti

Çerkezköy-Silivri yolunda karayollarının asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada işe gittiği öğrenilen 41 yaşındaki Özcan Akar, olay yerinde hayatını kaybetti.

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  • 20.10.2020 10:55
  • Güncelleme: ..
İşe giderken hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Kaza, Çerkezköy-Silivri yolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Karayollarının asfalt yapım çalışması nedeniyle kapalı olan İstanbul istikametine giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ABT 469 plakalı otomobil ile Özcan Akar yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler Akar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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İŞ YERİNE YAKLAŞIK 500 METRE

Büyükçavuşlu’da oturan ve İstanbul istikametinde bulunan akaryakıt istasyonundaki işyerine giden Akar’ın ölüm haberi mesai arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Haberi alıp kaza yerine giden arkadaşları sinir krizi geçirdi. İşyerine yaklaşık 500 metre kala hayatını kaybeden Akar’ın cansız hastane morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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