İstanbul Valiliği: 'Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükselmiş, 1 kişinin tedavisi devam etmektedir'

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir' denildi.

İstanbul Valiliği: 'Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükselmiş, 1 kişinin tedavisi devam etmektedir'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Valiliği’nin Beşiktaş’taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir” denildi.

İstanbul Valiliği’nin Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında “Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir” denildi.

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