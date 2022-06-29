Kale'de silahlar patladı 2 yaralı

Silivri Kale park sosyal tesisleri yanındaki boş alanda eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda iki kişi yaralandı.

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  • 29.06.2022 17:40
  • Güncelleme: 29.06.2022 17:42
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Kale Park sosyal tesisleri yanındaki boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre eğlenmek için toplanan arkadaş grubuna kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda iki kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıda bulunan kişi yada kişilerin yakalanması için Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olay sonrası yaşanan panik bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
 

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Yusuf Eker
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