Karesi'de 'Dilimizin Zenginlikleri Proje' yarışması sonuçlandı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölgesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" için gönderilen eserler kurullarda incelenerek, birinciler belirlendi. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü projede dereceye girenleri açıkladı.

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 Eğitim-öğretim yılında öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözlerin buluşması ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmesi amacıyla tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" başlatıldı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü yaptığı açıklamada, "Bu yarışma ile il genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde ’Sözlük Tasarım Yarışması’ ve ’Resim, Afiş ve Dijital Afiş Yarışması’ planlamıştır. Karesi İlçe Milli Eğitimin Değerlendirme Komisyonuna gönderilen eserler değerlendirilmiş ve 1.ler belirlenmiştir. Bizler de yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde ifade etti.

Yarışma sonrası Birinci olan yarışmacılar ve Okullar:

Sözlük Tasarım Yarışması Birincileri: İlkokul: Hanife Çoban- Merkez Ece Amca İlkokulu, Ortaokul: Erva Çakıcı- Fatih Ortaokulu Lise: Esra Hazar- Balıkesir Lisesi

Resim, Afiş ve Dijital Afiş Yarışması Birincileri: İlkokul (Resim): Zehra Sare Kara- Sakarya İlkokulu, Ortaokul (Afiş): Ezgi Su Türk- Şehit Astsubay Cemil Erkek Ortaokulu Lise (Dijital Afiş): Beyza Kasap- Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi