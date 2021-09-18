İHA’ya “Alanında İz Bırakan Gazeteci” ödülü

İstanbul Takipte Haber Sitesi’nin “Alanında İz Bırakanlar” 6. Geleneksel Sıfır Atık Temalı ödül gecesi gerçekleşti. 16 ayrı dalda ödüllerin verildiği gecede İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer “Alanında İz Bırakan Gazeteci” ödülü aldı.

Korona virüs nedeniyle 2020 yılında yapılamayan gece, 17 Eylül Cuma günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde İstanbul Takipte Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Adil Yelkenci’nin ev sahipliğinde, Lacivert International Şirketi’nin sahibi Zeynep Yeliz Miniğsar’ın organizasyonunda ve YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz’ın başarılı sunumuyla yapıldı.

16 ayrı dalda ödüllerin verildiği gecede İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer’in “Alanında İz Bırakan Gazeteci” ödülü aldı. Biçer’e ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat verdi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, İffet Polat, Tülay Kaynarca, Hulusi Şentürk, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçe belediyelerin başkan yardımcıları ve İstanbullular katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından kendi alanında iz bırakanlara ödülleri verildi. İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın “Siyaset Onur Ödülü”, İstanbul Milletvekilleri İffet Polat, Tülay Kaynarca ve Hulusi Şentürk’ün “Alanında İz Bırakan Milletvekili” ödülü, Sancaktepe Belediyesi’nin “Başkan Sensin” projesi, Tuzla Belediyesi’nin “Gençlerle İletişim” projesi, Üsküdar Belediyesi’nin “Sıfır Atık” projesi, Beyoğlu Belediyesi’nin “Sosyal Sorumluluk” Projesi’nin ödül aldığı gecede ayrıca İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, “Alanında İz Bırakan Gazeteci” ödülüne layık görüldü.

Gecenin ev sahibi, Hüseyin Adil Yelkenci, İstanbul Takipte Haber Sitesi olarak geleneksel hale getirdikleri geceyi pandemi zorluklarına rağmen yapmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifa ederek, katılımcılara teşekkürlerini ilettikten sonra ödül alan herkesi tebrik etti.

Toplu fotoğrafın ardından gece sona erdi.