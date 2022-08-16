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Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular
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Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Marmara Depremi'nin 23. yılında, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla İstanbul-Değirmendere arası 115 kilometrelik koşu düzenledi.

Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular
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AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Marmara Depremi’nin 23. yılında, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla İstanbul-Değirmendere arası 115 kilometrelik koşu düzenledi.

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yılı anısına, İstanbul-Değirmendere arasındaki 115 kilometrelik parkurda düzenlediği koşu, İstanbul Ataşehir’den başladı. Etkinlikte AKUT gönüllüsü ve AKUT’a destek veren sporculardan oluşan 34 kişilik grup İstanbul-Değirmendere arasındaki 115 kilometrelik koşu için ter döktü. AKUT’un etkinlikleri çerçevesinde deprem saati olan 03.02’de AKUT İzmit Operasyon Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Değirmendere’de 1999’da suya gömülen binaların bulunduğu bölgede dalış etkinliği gerçekleştirilecek.

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“Toplam 115 kilometre koşuyoruz”

AKUT Arama Kurtarma Derneği Akademi Spor Bilimi Sorumlusu Gülseren Yıldız Üstündağ, “Bu sene depremin üzerinden 23 yıl geçti. Biz daha önce 2017’de böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Ama araya pandemi girince şu anda tekrar düzenleme kararı aldık. Çünkü ülkemiz deprem bölgesinde, dolayısıyla bu depremler doğal olaylardır ve olacaktır. Depremden kaçınılmayacak ama deprem için gereken önlemleri almalıyız. Biz yetişkinler olarak gençlerimize örnek olmak adına depreme dikkat çekmek adına böyle bir koşuyu düzenledik. Biz Arama Kurtarma Derneği’nin Ataşehir Lojistik Deposundan Gölcük Değirmendere’ye, Kuzey Anadolu Marmara Fay Hattı bölgesinin bir kısmını koşarak gidiyoruz. Toplam 115 kilometre koşuyoruz“ dedi.

“Ben depremi yaşayan birisi olarak düğünüme 3 gün kala çevremdeki birçok insanı kaybettim”

AKUT üyelerinden Yasin Pamuk ise, “Aslında söylenecek çok sözcük var ama duyguları anlatmak biraz zor. Ben 1999 depremini yaşayan birisi olarak düğünüme 3 gün kala evimi, çevremdeki birçok insanı kaybetmiş biri olarak, düzen bozulmasına rağmen hayata devam edenlerdenim. Bu acımızı bugün AKUT sayesinde sporla, dostlukla, kardeşçe acıları acısın diye tazeleyerek değil, bundan sonraki yarınlarımıza daha bilinçli adımlar atmak adına unutturmamak için bir aradayız. O yüzden bu yaşanmış acılardan ders alıp, yarınlarımıza daha mutlu, daha sağlıklı ve bilinçli insanlar olarak yaşamak için buradayız” diye konuştu.

İHA
Editör

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