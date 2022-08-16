HÖH temsilcilerinden Silivri çıkarması

Silivri Belediyesi'nin bu yıl 60.'sına evsahipliği yaptığı Yoğurt Festivali'ne Bulgaristan'dan gelen Hak ve Özgürlükler Hareketi temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Ercan Çalışkan ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği temsilcilerinin eşliğinde Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Şumnu İl Başkanı Aysel Rufat, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Silistre İl Başkanı Sezgin Galip, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Cevdet Çakırov, Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Güner Ahmet, Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi, Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Omurtag Belediye Başkanı Eşref Eşref, Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul Temsilcisi Fahri Vatansever Yoğurt Festivali kapsamında Silivri'de göçmenlerle bir araya geldiler.

HÖH TEMSİLCİLERİNDEN SİLİVRİ TEMASLARI

Silivri Belediyesi Kalepark Sosyal Tesislerinde HÖH temsilcileri, göçmenler ile buluşurken, Silivri Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğinde ilçemize kazandırılan ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi adı verilen tesisleri gezdi. Hacı Bektaş Veli Vakfının Aşure Günü, festivalin akşam programlarına da katılan Bulgaristanlı konuklar Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile de makamında buluşma fırsatı yakaladılar.

VOLKAN YILMAZ'A SEÇİM TEŞEKKÜRü ETTİLER

Konuklara Silivri Belediyesi adına davetleri ileten ve kendileri ile ilçemizdeki misafirlikleri süresince ilgilenen Ercan Çalışkan, “Konuklarımız Silivri ziyaretlerinden son derece memnun kaldı. Gerek festival etkinliği gerekse, tekrardan seçim sürecine girilmesi ile alakalı Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ın destek sözü ile çok mutlu oldular ve çok teşekkür ettiler.

HÖH'nin 2 Ekim 2022'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimler için %50 oranında Türkiye'deki oylarını arttırma hedefi kondu. Bulgaristan ve Türkiye'deki seçmen çoğunluğunu oya dönüştürebilirsek HÖH'nin parlamentoda güçlü bir temsiliyet yakalayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Milletvekili sayısının 40'a çıkması amaçlanıyor” dedi.