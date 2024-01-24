Michy Batshuayi, bu sezon 14. golünü attı

Fenerbahç’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek’in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90+4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57’ye yükseltti.

Bu sezon Süper Lig’de Kayserispor’a karşı hat-trick yapan Batshuayi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.. 30 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı.