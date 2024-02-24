Millet Bahçesi açılışı mitinge dönüştü

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesinin yoğun girişimleriyle TOKİ tarafından hayata geçirilen Marmara Denizi manzaralı Süleymanpaşa Millet Bahçesi projesinin ilk etabı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile açıldı. Açılış, protokol üyelerinin yanı sıra Tekirdağlı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Açılış öncesi Bakan Aşkın Bak, sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bakan Bak’ın açılış konuşması adeta mitinge dönüştü. Bakan Bak, vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Bakan Aşkın Bak konuşmasında, ‘’Hep birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığının Süleymanpaşa Belediyesiyle ortaklaşa yaptığı Süleymanpaşa’daki spor tesislerini ziyaret ettik. Orada okçuluk tesisi ile iki tane futbol tesisi ile Tekirdağ’ın parlayan yıldızı Tekirdağspor tesislerini ziyaret ettik. Güzel eserler, Tekirdağ’a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında devasa spor tesisleri yaptık, Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesi ve her yerde spor için gerekli talimatları vermesi üzerine buralara da yeni yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bakın Dünya’nın, Avrupa’nın en modern stadyumları Türkiye’de, en modern spor salonları Türkiye’de. Yine Türkiye’nin dört bir yanında 700 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yaptık. Bütün bunlar genç nüfusu olan Türkiye’nin sporda ortaya koyduğu vizyonun, devrimin sonucu. Yine sporcularımız uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Geçen hafta grekoremen güreş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu, Yine serbest güreş milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, Bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu, haltercilerimiz altın madalya kazandı, tekvandocularımız altın madalyalar kazandı, yine okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte dünya şampiyonları Avrupa şampiyonları çıkardık. Evet gençlerimiz gümbür gümbür geliyor sporda. Gençlik merkezlerimizi açtık 470 tane, belediyelerimizle ortak projeler yürüttük ve Türkiye’nin dört bir yanında eserler ortaya koyduk. Maalesef ama maalesef bazı yerlerde bunları yapamıyoruz, engel oluyorlar. Önümüzü açın diyoruz Tekirdağ” diyerek millet bahçesinin Tekirdağ’a hayırlı olmasını diledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Başkanvekilş Şenol Karaküçük de yaptığı açıklamada, Millet Bahçesinin Tekirdağlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Millet Bahçesinin açılışı gerçekleşti.

Deniz manzaralı millet bahçesi

70 dönümlük arazi üzerine kurulmakta olan Süleymanpaşa Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve sahil düzenlemesi ile Süleymanpaşa’ya değer katacak bir proje olarak öne çıkıyor. Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilen proje ile Süleymanpaşa önemli bir cazibe merkezine haline geliyor.