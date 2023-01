'Muhalefet bizleri şaşırtmayıp aksine güldürmeye devam etmektedir'

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, AK Parti Hükümetinin son dönem kaydettiği gelişmeler üzerinden, 6'lı masa ‘ya yüklendi. Bozoğlu'nun açıklaması aynen şu şekilde: “Kıymetli Silivrili Hemşehrilerim; 2023 Türkiye Yüzyıl’ının başlaması üzerine son 20 yılında her sene en yüksek oranla yerelde 23.945, genelde 11 milyonu aşkın üyesi ile yarın değil hemen şimdi diyerek ilerlemeye devam ettiğimiz bu yolda bize gösterilen teveccühten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek isterim.

Yarın değil hemen şimdi diyerek başladığımız ve 2023 Türkiye Yüzyılı ile beraber hizmet etmeye devam edeceğimiz fakat muhalefetten yine aynı doğrultuda mantıklı olmayan her türlü davranış beklediğimiz gibi bizleri şaşırtmayıp aksine güldürmeye devam etmektedir.

Bildiğiniz üzere Türkiye'nin sürücüsüz ilk metro hattını Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında hizmete açmıştı. Bu hattımız 2018 yılında da Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından Dünya da 3., Avrupa da 1.seçilmiştir. Geçtiğimiz günlerde İBB'nin metro hattının açılışına katılan 6'lı masanın bir kısım temsilcilerinin otomatik sürüş sistemine ve kapının otomatik açılmasına “Aynı Paris'teki gibi haa!” diyerek şaşırmaları ve bu kitlenin insansız savaş uçağımız olan KIZILELMA’ya “maket” demeleri trajikomiktir. Bu kitle, İnsansız Hava Aracımız Kızılelma'yı Paris semalarında görünce mi takdir edecekler merak ediyorum.

Muhalefet otomatik açılan kapıya sevinirken bizim sadece 1 haftada verdiğimiz müjdelere değinecek olursak eğer muhalefet ve yanlılarının olmayan yüzlerinin kızaracağını düşünmesek de bizler yapılan işleri onurla ve gururla dile getirmekten imtina etmeyeceğiz.

Sevgili Silivrililer; 2021 yılının temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketi sonrası evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut, bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlanarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile afetzedelere anahtar teslimleri yapıldı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak anlaşma imzalandı.

Genç ve kadın çiftçi kredi limitleri 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı, tarım kredisi takipte olan çiftçilerden anaparasını peşin ödeyecek olanların faizleri silinecek, ana parayı ödemeye zorlanan çiftçilereyse gecikme veya temerrüt faizi uygulanmadan taksit imkânı sağlanacak ve bunun gibi birçok müjde çiftçilerimize verilmiştir.

Yılın son günlerinde Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile EYT sorunu çözüme bağlandı, asgari ücrette, emekli maaşında ve memur maaşlarındaki yapılan zam miktarı, son zamanlarda ardı ardına yapılan her hizmet ve duyurulan müjdeler üzerine her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza bir kez daha “Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar” dedirtmiştir.

2023 Türkiye Yüzyıl’ını hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağımız ve kazıyacağımız güzel günlere.

Kalın sağlıcakla.”