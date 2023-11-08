Öğrenciler ve akademisyenler tarafından hazırlanan dergi ikinci sayısını yaptı

İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan Context Dergi ikinci sayısını Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna ayırdı. Dergide, Atatürk’ün Nutuk konuşması ve Türk bağımsızlık mücadelesindeki önemi, Cumhuriyet dönemi üniversite reformları, modernleşme sürecindeki tanıtım çabaları, Anadolu Ajansı, Ankara Radyosu gibi kurumların işlevleri incelendi.

İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında faaliyet gösteren NewsLab içerik üretim laboratuvarının uygulama alanlarından biri olan Context Dergi, ikinci sayısını Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna ayırdı. Hem basılı hem çevrimiçi ortamda okuyucularla buluşan Context Dergi’nin ikinci sayısında, kısa sürede büyük başarılar elde eden genç Türkiye Cumhuriyeti’nin beraberinde gelişen toplumsal dönüşümler ve anlatılara iletişim bilimleri perspektifinden odaklanıldı. Bu çerçevede, Cumhuriyet’in modernleşme, kurumsallaşma çabaları hem önemli kurumlar hem de kültür ve sanat sahasındaki gelişmeler etrafında incelenerek sunuldu.

Context Dergi’nin Cumhuriyet döneminde toplumun her kademesinde etki uyandıran modern kurumsallaşma, imaj çalışmaları ve uluslaşma çabalarını detaylı bir şekilde ele aldığı yeni sayısına üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi, NewsLab biriminden ve çevrimiçi olarak ulaşmak mümkün.