Ömer Başaran hayatını kaybetti

DP, AP ve DYP Silivri eski ilçe yöneticilerinden Ömer Başaran yaşama veda etti.

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  • 26.01.2021 11:20
  • Güncelleme: ..
Ömer Başaran hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Demokrat Parti (DP), Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) Silivri ilçe teşkilatılarında uzun yıllar yöneticilik ve Değirmenköy Belde Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Başaran geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Başaran'ın cenazesi bugün (26.01.2021 Salı) Değirmenköy Camii'nde kılınacak olan öğle namazının ardından Değirmenköy'de toprağa verilecek.

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