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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

-“Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız"

-"Değişen şartlara göre engellilere yönelik politikalarımızı da güncelliyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık”

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