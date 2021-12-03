Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğ

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

-“Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız"

-"Değişen şartlara göre engellilere yönelik politikalarımızı da güncelliyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık”