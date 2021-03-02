’İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı’ hazırlık toplantısı düzenlendi

İstanbul’da İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Ali Yerlikaya, Afette farkındalık eğitimi vermek istediklerini hedeflediklerini söyleyerek, “Gönüllü sayısı 59 bin 210’a kadar yükseldi” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper İlki’de katıldı. Toplantı öncesi Bakan Soylu, Vali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte afet durumunda kullanılan ürünlerin sergilendiği alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“Gönüllü sayısı 59 Bin 210’a yükseldi"

Toplantıda konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "26 Eylül 2019 tarihindeki 5.8 Silivri depreminden, 2020 yılının sonuna kadar İstanbul olarak, deprem anı ve sonrasında yapılan çalışmaları paylaşmak istiyorum. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İstanbul’da 27 çalışma grubu ile toplam 565 toplantı yapıldı. Bu toplantılarda; kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, yerel düzeyde operasyon planlarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik, değerli kazanımlar elde edildi. Bu toplantıların 11’ini, Sayın bakanımızın başkanlığında yaptık. Tüm ilçelerimizde, AFAD Merkezleri kurulmasına başladık. Geçen yıl, 25 ilçemizde İlçe AFAD Merkezi’nin kurulumu tamamlandı. Geri kalan 14 ilçemizin de, bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar kurulumu tamamlanmış olacak. Yine geçen yıl, ‘mahalle irtibat merkezleri’ kurulumunu başlattık. Bu güne kadar, 22 ilçemizde, 500 irtibat merkezi kurduk. Mayıs sonuna kadar, tüm mahallelerimizde bu kurulumlar tamamlanacak. Bu irtibat merkezlerimizde, afet sonrasında profesyonel arama kurtarma ekiplerimiz sahaya intikal edene kadar, gönüllüleri koordine edecek ve vatandaşlarımıza doğrudan yardım edebileceklerdir. Silivri depremine kadar ilimizde 2 bin 900 toplanma alanı bulunuyordu. AFAD il müdürlüğümüz koordinasyonunda; il jandarma komutanlığımızın özverili çalışmalarıyla bu sayı bugün itibariyle 5 bin 599’a çıktı. Ayrıca, bu toplanma alanlarında kişi başına düşen alan miktarı; 1.29 metrekareden, 3.36 metrekareye yükseldi. Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları ve akreditasyon esaslarını belirleyen yönetmelikten hemen sonra; ilimizde arama kurtarma hizmeti veren 3 STK’nın akreditasyon süreci tamamlandı. Ayrıca 4 STK’nın akreditasyon süreci devam ediyor. Afet anında görev almak isteyen gönüllü sayısı Silivri depreminden önce 5 bin 366 iken, 2020 yılı boyunca, AFAD il müdürlüğümüzün gayretleri sonucunda gönüllü sayısı 59 bin 210’a yükseldi. AFAD gönüllüsü olan vatandaşlarımıza, gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

“Afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz"

Vali Yerlikaya, "2021 yılında İçişleri bakanlığımız bu yılı Afet eğitim yılı olarak ilan etmiştir. Biz, tüm vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve çalışanlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırmak için, eğitimler planladık. Bu süreçte, yazılı ve görsel basının yanında, sosyal medyanın da devreye girmesiyle şehrimize, afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu noktada; çalışmalarımıza başladık. İl AFAD Müdürlüğümüz koordinasyonunda; şehrimizde afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi riskleri ortadan kaldırmayı, buna yönelik eylem ve sorumluları belirleyen, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın yani İRAP’ın, yapım süreci ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler ve STK’ların katılımıyla başlatıldı. İRAP sayesinde, bireylerin, işletmelerin, toplulukların, sektörlerin, sağlık ve ekonomiyle ilgili afet temelli can ve mal kayıplarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yani, daha dirençli kentler oluşturma yolunda, çok önemli bir adım atmış oluyoruz. İstanbul’umuzun fiziksel, sosyal, tarihi, kültürel ve çevresel varlıklarımızın korunmasını ve tüm kayıplarımızı en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bilindiği gibi afet öncesinde yapılan tüm çalışmaların maliyeti 1 iken, afet sonrası müdahale ve iyileştirmeyi kapsayan çalışmaların maliyeti 7’dir. Can kaybı ve gözyaşı hariç. Sizlerin katılımlarıyla oluşturulacak, teknik ve destek kurullarımız aracılığıyla; şehrimizdeki bütün kurumlarımız tarafından yapılacak Tehlike ve risk değerlendirmesi ile mevcut durumu analiz edecek, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemlerimizi belirleyeceğiz. Böylece İRAP başta büyük İstanbul depremi olmak üzere ister doğal, ister insan, ister teknoloji kaynaklı olsun, yaşanabilecek muhtemel afet riskleri ve onların olumsuz sonuçlarını azaltmak için, neler yapılacağını önceden tek tek tanımlamış olacak. İRAP çalışması, şehrimiz için hayati öneme sahip. Hep birlikte göstereceğimiz, ortak akıl, yakın işbirliği, sabırla, sebatla, bu planı hazırlayacak ve şehrimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

“Birbirimizle iş yapmaya ihtiyacımız var"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ise, "Yeterince şey yaşadık, yeterince tecrübe yaşadık. Televizyon başında kurtuluşları izlemeye ihtiyacımız yok. Bakanımızın bugün başlattığı şey bütün dünyanın uğraştığı şey. Birbirimizle koordinasyona, dayanışma ruhuna ve birbirimizle iş yapmaya ihtiyacımız var. İstanbul huzurlu ve mutluysa biz huzurlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

“Bizim bir görevimiz var o konutları yenilemek"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, "İstanbul’daki yerel yönetimleri bu işin sözünde değil, özünde ve işinde olması gerekir. Sabaha kadar depremi konuşmamızın bir anlamı var mı? Bizim bir görevimiz var o konutları yenilemek, para ise para, imkansa imkanı bulacağız. Bize bu görevi verenleri tabutun içinde yaşatmayacağız. Medyanın da bu toplumsal aklın inşasında çalışarak toplumsal aklın hızlandırılması gerekiyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 14:29