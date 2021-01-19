İYİ Parti'ye katılımlar devam ediyor

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 13:03

Gerçekleşen üye katılım programında pandemi şartları ve kurallarına göre çalışmalarına tam gaz devam İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı son olarak, Silivri Yalı Osgb iş yeri sahibi ve işyeri Hekimi ,Kolon Hastanesi Acil Hekimi Dr.Fırat Barboros'u İYİ’lerin arasına katıldı. Rozet takma programında İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Ünsal , Müstecep Sarıtaş ve Hüsnü Yılmaz, Sağlık Komisyonu Başkanı Hakan Koç’da katılım gösterenler arasındaydı.