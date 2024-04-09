Pursaklar Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Pursaklar Belediyesinde yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde büyük bir oy farkı ile göreve seçilen mevcut Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

5 yıl boyunca ilçeye hizmet edecek meclis üyeleri ile ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Çetin, ‘‘Ramazan Bayramı öncesinde tüm meclis üyelerimizle bayramlaştık. Meclis üyelerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni dönemde ilçemiz için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Çetin’in Pursaklar Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yaptığı konuşmanın ardından divan üyeleri, Meclis Başkanvekili, Grup Başkanvekili, meclis kâtip üyeleri, komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.