Ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ve av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda tabancalar ve av tüfeği ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi’nde İ.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.
Şarköy Kızılcaterzi Mahallesi’nde M.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
2 şahısla ilgili işlem başlatıldı.