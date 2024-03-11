Sabah saatlerinde sanayi esnafına destek

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve teşkilat ile birlikte sanayi esnafını yalnız bırakmadılar.

Sabahın erken saatlerinde Bozüyük Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Yıldırım, Eldemir ve beraberindeki teşkilat ile tüm esnafa kolaylıklar dilediler. Bozüyük’te yeni bir parti değişimi ile sanayi sitesinin güçleneceğine değinen Yıldırım, ‘’Helal lokma ve bereketli kazanç için sabahın erken saatlerinde işlerinin başında olan sanayi sitesi esnafımız. Güleryüz ve samimiyetle desteklerini esirgemeyen sanayi esnafımıza teşekkür ediyor bol kazançlar diliyorum’’ dedi.