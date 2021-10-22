Bilecik’te çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu

Bilecik’te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle

Bilecik’te çoğu üniversite öğrencisi 100 kişi hastanelik oldu
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Bilecik’te çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle

hastaneye başvurdu. Bazı öğrenciler hastaneye ambulans yardımı getirilirken, yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te KYK ve özel yurtlarda kalan çoğu kız üniversite öğrencisi 100 kişi, ishal, bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye gelemeyecek şekilde olanlar ambulansla getirildiği gözlenirken, öğrencilerin yurtlarda yedikleri yemeklerden ve içtikleri sulardan numune alındığı öğrenildi.

Öte yandan bu vakaların kız üniversite öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarında aynı şikayetlerden hastaneye geldiği belirtildi.

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