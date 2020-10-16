Burun ucu estetiği hakkında önemli bilgiler

Burun ucu estetiği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Esra Bayrı, “Burun ucunun estetik olarak güzel görünmediği durumlarda ya da yapısal olarak sağlık problemine yol açan durumlarda yapılabilen cerrahi işlem yalnızca burnun uç kısmına uygulandığından iyileşme süresi, diğer burun estetiği ameliyatlarına göre daha kısadır” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, burun ucu estetiği hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Prof. Dr. Bayrı, “Tıp dilindeki septum ve kanat kıkırdakların bulunduğu alan, burun ucu bölgesi olarak tanımlanır. Burun ucu bölgesinin cerrahi girişim ile yapısal olarak değiştirilmesi ise tip plasti ya da burun ucu estetiği olarak adlandırılır. Bunun uç bölgesinde var olan yapısal problemlerin giderilmesinin yanı sıra estetik kaygılara bağlı olarak da burun ucu yeniden şekillendirilebilir. Operasyon öncesinde hasta ile hekim ayrıntılı olarak görüşerek burun ucunun nasıl görüneceğini kararlaştırır. Ardından kişinin burnunun fotoğrafları çekilir ve hekim, kişiye operasyon sonrasında burnunun nasıl görüneceğini gösterir. Daha sonra operasyonun gerçekleştirileceği güne randevu oluşturulur” dedi.

“İyileşme süresi, diğer burun estetiği ameliyatlarına göre daha kısa”

“İdeal burun yapısında, dudak ile burnun uç kısmındaki açı, 90 ila 100 derece aralığındadır” diyen Prof. Dr. Esra Bayrı, “Burun ucunun eğik, kalkık, burun deliklerinin asimetrik olması gibi problemler ise kişinin yüz ifadesinin olması gerekenden daha sert ya da yumuşak görünmesine neden olabilir. Burundaki kemik yapısına dokunulmaksızın uygulanan rinoplasti türü olan burun ucu estetiği, tıp dilinde tip plasti olarak adlandırılır. Burun ucunun estetik olarak güzel görünmediği durumlarda ya da yapısal olarak sağlık problemine yol açan durumlarda yapılabilen cerrahi işlem yalnızca burnun uç kısmına uygulandığından iyileşme süresi, diğer burun estetiği ameliyatlarına göre daha kısadır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Esra Bayrı, burun ucunun aşağı doğru eğimli olmasının estetik açıdan kötü bir görünümün yanı sıra kişide solunum problemlerine de yol açabildiğini belirtti. Burun ucu estetiğinin, burun kanatları geniş, sivri burun ucuna sahip, burun deliklerinde asimetri bulunan kişilere de uygulanabileceğini belirten Prof. Dr. Bayrı, burun ucu estetiği ameliyatlarının lokal ya da genel anestezi altında yapılabildiğini söyledi.

“Bu operasyonlarda yalnızca kıkırdaklara ve yumuşak dokuya müdahale ediliyor”

Burnun uç kısmının şekillendirilmesine olanak tanıyan burun ucu estetiği ameliyatı, burunda bulunan kemik dokuya dokunulmaksızın yapılan cerrahi bir operasyondur. Farklı bir deyişle burun kemiğinde var olan eğrilik ya da genişlik için farklı türde operasyon yapılması gerekir. Yüz ve burun gelişimi tamamlanan herkese burun ucu estetiği yapılabilir. Sıklıkla burnunun uç kısmı aşağı sarkık olan ve burun delikleri orantısız olan kişilere uygulanan burun ucu estetiğinin kapalı teknikle yapıldığını belirten Prof. Dr. Esra Bayrı, bu operasyonlarda yalnızca kıkırdaklara ve yumuşak dokuya müdahale edildiğini belirtti. Operasyon sonrasında dikiş izinin oluşmadığını sözlerine ekleyen Dr. Bayrı, burun kemiklerinin kesilmesi gerekmediği için burun ucu estetiğinde iyileşme süresinin son derece kısa olduğunu sözlerine ekledi.

“Ameliyat 30 ile 60 dakika sürüyor”

Prof. Dr. Bayrı şu bilgileri verdi: “Burun ucu estetiğinin, kemik anatomisinde bir problem bulunmayan buna karşılık burun ucu düşüklüğü, yüksekliği, asimetrik görünüm, eğrilik ve burun delikleri boyutlarında farklılık gibi şikayetleri olan kişilere uygulanır. Burun ucunda var olan problemin boyutuna bağlı olarak operasyon süresi farklılık gösterse de ameliyat, çoğunlukla 30 ila 60 dk. kadar sürer. Kişi aynı gün taburcu edilir.

Son şeklini alması için 6 ay beklenmeli

Kişinin taburcu edilmesinin ardından 1-2 gün sonra kişi, burnunda bulunan bantlara su sıçratmamaya özen göstererek duş alabilir. Operasyonu takip eden hafta içinde burunda yer alan bantlar alınır. Kan dolaşımının hızlandırılması için burun ucu masajı tekniği hakkında kişiye bilgi verilir.”

Burun ucu estetiği ameliyatından sonraki 3. haftada burun ucunun şeklinde oluşan değişimin gözle görülebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Esra Bayrı, burun ucunun son şeklini alması için 6 ay beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.