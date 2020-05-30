Dr.Mustafa Karataş’tan Dudak Dolgusuna Dair Önemli Bilgiler

Yüz bölgesinde genç görünüş oluşmasında etkisi çok büyük olan bölge dudak bölgesidir. Dudak dolgusu ile birlikte hem daha çekici dudaklara hem de bununla birlikte gençlik için bir dokunuş yapmış olursunuz. Peki ya nedir bu dudak dolgusu? Dudak dolgusu hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında. İşte bütün detaylar…

Daha çekici dudaklar ve canlı, genç bir yüz oluşturmak için dudak dolgusu önemli etkiye sahiptir. Hylaüronik asit bazlı olan dolgu malzemeleri ile ince dudaklar daha dolgun ve dolayısıyla daha çekici hale gelmektedir. Ya da yaş ile birlikte azalan dudak hacmi de böylelikle geri kazanılabilmektedir. Hacim kazandırmak yanı sıra ayrıca nem de kazandırılarak genç dokunuşlara artılar katılmaktadır.

Dudak dolguları için kullanılan yöntem ve teknikler, zaman içinde büyük bir gelişme kaydetmiştir. Günden güne gelişen dönem ile birlikte bu alanda da gelişmeler meydana geliyor ve sonuçlar çok daha doğal olarak ortaya çıkıyor. Dudak kalbi denilen bölgeye minik dokunuşlar ile büyük görünüm farkları ortaya çıkabilmektedir ve bu farklar gayet doğal bir görünüme sahip olmaktadır.

Hyalüronik asit bazlı olan dolgular su moleküllerini bağlama özelliğine sahiptir ve bu şekilde etkisini gösterir. Yani aslında sadece hacim ve şekil vermiyor ayrıca nem de kazandırıyor. Enjeksiyon gayet basit be 10-15 dakika kadar sürmektedir. Uygulamadan hemen önce anestezik kreme başvurulur ve sonrasında çok küçük ve ince iğneler ile hyalüronik asit bazlı olan bu dolgu maddeleri enjekte edilir. Hiçbir acı ya da ağrı oluşmadan işlemler tamamlanır. Ardından 4-6 aylık süreçlerde kalıcılık sağlanır. Uygulama sonrasında yatma, dinlenme gibi durumlara ihtiyaç yoktur ve böylece de sosyal yaşama hemen geri dönüş sağlanabilir.

Dudak Dolgusu Kullanım Amaçları

Dudaklara dolgunluk kazandırmak

Dudaklara şekil vermek

Dudaklarda doğuştan olan ya da sonradan ortaya çıkan asimetrik görünümü düzeltme

Dudak konturunu netleştirmek

Dudak kenarındaki sarkmaları gidermek

Dudak üzerindeki ince çizgilerin hafifletilmesi ve de yok edilmesi

Kısa süren dudak dolgusu enjeksiyon işlemleri sonrasında dikkat edilecek olan tek şey 2 saat kadar bir şey yiyip içilmemesi gerektiğidir. Ayrıca aynı gün herhangi bir dudak parlatıcı ya da ruj sürülmemelidir. Dudaklar serbest olmalıdır, herhangi bir baskıya maruz kalmamalıdır. Dudak dolgusundan sonra kısa süren baskı ve ödem meydana gelebilir, ayrıca dudaklarda morarmalar da oluşabilir. Ancak tüm bunlar kısa sürelidir ve 2-3 kadar süre içerisinde tamamen ortadan yok olurlar. Her şey yoluna girdiğinde de daha dolgun daha çekici dudaklara sahip olarak günlük hayata devam edilebilir.

Dudak dolgusu hakkında en merak edilen konu yapay görünüm olup olmadığıdır. Doğal teknikler kullanılarak uygulanan dudak dolgu enjeksiyonu ile tamamen doğal bir görüntü ortaya çıkacaktır. Sadece yakın çevre bu büyük farkı fark edecektir ki bu da gayet normaldir. Onun dışında ilk defa görenler dolguyu fark etmeyecektir. Eğer ki yanlış bölgeye gereğinden çok fazla dudak dolgusu enjekte edilecek olursa o zaman yapay görünüm ortaya çıkar ki bu durumu da profesyoneller ortaya çıkarmayacaktır. Doktor yönlendirmelerine önem verilmelidir ki sonuçlar başarılı, sorunsuz olsun.

Dudak dolgusu hakkında merak edilen şeylerden yukarıda bahsedildi. Eğer daha fazla bilgi istiyor, ya da randevu almak istiyorsanız https://www.drmustafakaratas.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.