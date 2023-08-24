Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde Mangal Dağı'ndaki meşaleli yürüyüş başladı

Sakarya Meydan Muharebesi “Son Kale Haymana” etkinlikleri binlerce kişinin, 102 yıl önce düşmanı durdurulduğu son nokta olan Mangal Dağı’nda gerçekleştirilen “Meşaleli Yürüyüş” ile başladı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve kazanıldığı topraklar olan Haymana’da zaferin 102’nci yılında organize edilen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İlk olarak Ata huzuruna Anıtkabir’e çelenk bırakılarak etkinlikler başlatıldı. Haymana Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerin en önemlisi olan ve yüzlerce metrelik devasa Türk Bayrağı’nın ardında vatandaşların marşlarla yürüdüğü “Meşaleli Yürüyüş” şehitlerin kanlarıyla sulanan Mangal Dağı’nda gerçekleşti.

Şehitlerin anısına gerçekleşen yürüyüşe, Ankara Valisi Vasip Şahin, Haymana Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve Haymanalı vatandaşlar katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 102’nci yılını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, “Bu şerefli Türk topraklarında olmak gurur verici Sakarya meydan muharebesinin savaşın başladığı ilk çarpışmanın olduğu noktadayız 22 gün 22 gece göğüs göğse süren bir savaş dünyada eşi benzeri yok bizde bugün Şehitlerimizin anısına etkinlik düzenliyoruz bu güzel etkinlikte ayrıca Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi sebebi ile vefa borcumuzu ödemek bizim boynumuzun borcu” dedi.

Haymana Belediyesi tarafından gerçekleşecek “Son Kale Haymana” etkinlikleri Haymana ilçesinde 13 Eylül tarihine kadar sürecek. Etkinlikler çerçevesinde, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu, Haymana temalı fotoğraf sergileri, çocuk şenlikleri, uluslararası halk oyunları, yarışmalar ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.