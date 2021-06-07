Silivri’de konut fiyatları ne kadar arttı?

Silivri ilçesinde konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 oranında artış gösterdi. Nisan ayında İstanbul’da 19 bin 260 konut satışı gerçekleşirken bunun 5 bin 232 adedi yeni konut satışlarından oluştu. 2021’in ilk dört ayında İstanbul’da satılan toplam konut sayısı 70 bin 862 oldu. İstanbul genelinde konut fiyatları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,5 oranında artış kaydetti.

Nisan ayı konut satışları bir önceki aya göre yüzde 18,8 oranında düşüş kaydederek 95 bin 863 adede geriledi. Ancak bu rakam geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 124,1 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu yılın ilk dört ayında gerçekleşen toplam konut satışları ise 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 358 bin 913 adet şeklinde gerçekleşti. TUİK tarafından son olarak Mart ayına ilişkin açıklanan inşaat maliyet endeksi verilerine göre maliyetlerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,97 oranında bir artış mevcut. Buna bağlı olarak konut fiyatları da maliyet enflasyonunun etkisiyle artmaya devam ediyor.

Silivri konut fiyatları

Silivri satılık ev fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 oranında artış sergiledi. Silivri’de 3+1 dairelerin Nisan ayı ortalama satış fiyatı 429.000 TL seviyelerinde gerçekleşti. Emlak arama motoru Flatfy, bölgesel konut fiyatlarına ilişkin olarak hazırladığı Nisan ayı raporunu yayınladı. Bu rapora göre İstanbul’un en çok konut satılan ilçesi olan Esenyurt’ta konut fiyatları son bir yılda yüzde 24,9 oranında artış gösterdi. Esenyurt ilçesinde 3+1 dairelerin Nisan ayı ortalama satış fiyatı 368.250 TL seviyelerinde gerçekleşti. Büyükçekmece’de konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 39,4 oranında artış kaydetti. Büyükçekmece’de 3+1 evlerin Nisan ayı fiyatları ortalama 791.500 TL şeklinde oluştu. Beylikdüzü satılık daire fiyatları geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 37,2 artış sağlarken 3+1 daireler için Nisan ayı ortalama satış fiyatı 534.250 TL düzeyinde seyretti.

İstanbul genelinde kiralık ev fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 15,3 oranında artış sağladı. Kiraların en çok artış gösterdiği ilçe Adalar oldu. Adalar’da kiralık ev fiyatları bir önceki seneye göre yüzde 25,7 oranında artış kaydetti. Büyükçekmece’deki kiralık evlerin fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 23,8 oranında artış gösterirken Beylikdüzü’nde kiralık evlerin fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 25,2 seviyelerine ulaştı. Silivri’de kiralık ev fiyatları geçen seneye göre yüzde 16,5 düzeyinde artış sergiledi.

Silivri konut satış rakamları

Silivri’de 2019 genelinde satılan toplam konut sayısı 4 bin 625 olurken 2020’de yüzde 17,3 oranında artış kaydederek 5 bin 426 adede ulaşmıştı. 2019’da sıfır konut satışları bin 780 adetken bu rakam 2020 yılında yüzde 2,5 azalma sergileyerek bin 736 adede gerilemişti. Silivri’deki ipotekli konut satışları 2020’de 2 bin 96 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl en çok konut satışı yapılan İstanbul ilçesi, Esenyurt oldu. Esenyurt’ta 2020 yılında 36 bin 234 adet konut satışı gerçekleşti.

İstanbul’da konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında artarak 19 bin 260 adede ulaştı. İpotekli konut satışları geçen seneye göre yüzde 53,8 oranında artış sergileyerek 3 bin 769 adet olarak gerçekleşti. İstanbul genelinde ipotekli satışların Nisan ayı toplam konut satışları içindeki payı yüzde 19,6 oldu. Diğer satış türleri kapsamında Nisan ayında İstanbul’da toplam 15 bin 491 konut el değiştirdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 323,0 oranında bir artış sağladı. İstanbul’da satılan sıfır konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 158,7 oranında artarak 5 bin 232 oldu. Yeni konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 27,2 şeklinde oluştu. İkinci el konut satışlarında ise Nisan’da 14 bin 28 adet konut el değiştirdi.

Yılın ilk dört ayında İstanbul genelinde satılan toplam konut sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında azalarak 70 bin 862 adede geriledi. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 düşüş kaydederken 13 bin 924 oldu. İstanbul’da Ocak-Nisan döneminde satılan sıfır konut sayısı 19 bin 805 olurken bu rakam yüzde 11,5’lik bir azalışa işaret etti.

Nerelere yatırım yapmalı?

Konut satışlarında, geçen sene pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınan tedbirler sayesinde rekor adetlere ulaşılırken yeni yatırımlardaki düşüş nedeniyle konut stoğunda bir miktar azalma yaşandı. Salgın koşulları altında geçirilen 2020 senesinde kamu bankaları eliyle sunulan düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde konut satışları 1,5 milyona dayandı. Salgının gerileme sürecine girmiş olabileceğine ilişkin ilk emarelerle birlikte yapı ruhsatı başvurularında büyük artış yaşandı. Yılın ilk üç ayında ruhsat verilen bina sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131,8 oranında artış gösterdi. 32 bin 832 adet bina için ruhsat verildi. Buna karşılık ruhsat verilen binaların toplam yüz ölçümü yüzde 87,5 oranında artış sağladı. Bu durum yeni konut projelerindeki bağımsız birimlerin ortalama metrekarelerinde düşüş olduğunu ve daha küçük konutlara doğru bir trend başladığını gösteriyor. Bu dönemde özellikle sahil kentlerindeki yapı ruhsatı başvuruları dikkat çekti. Salgın koşulları altında büyük şehirlerdeki yaşam şartlarının çekilmez hâle gelmeye başlamasıyla birlikte birçok kişi şehir hayatını geride bırakıp sahil bölgelerinde yaşam fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Denize kıyısı olan şehirlerde yaşanan talep patlamasının sonucu olarak hem kiralık hem de satılık ev fiyatları birkaç katına çıktı. Konutlar çok daha hızlı bir şekilde el değiştirdi. Olağanüstü talebi gören konut üreticileri yazlık bölgelerde yeni konut projeleri hayata geçirmek için harekete geçti.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında yurt genelinde yapı ruhsatı verilen toplam bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 131,8 artışla 32 bin 832 rakamına ulaşırken Muğla, yüzde 217,0 artış ve 2 bin 199 adet ruhsatla İstanbul ve İzmir’in ardından üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısında en çok artış kaydeden ilimiz yüzde 271,0 ile Sakarya oldu. Ülke çapında müstakil tipteki evler için verilen ruhsat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201,8 oranında artış gerçekleşti.

İnşaat maliyetleri yükseliyor

Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla yürürlüğe koyulan düşük kredi faizi kampanyaları gibi önlemlerle birlikte fırlayan talep, fiyatların artışında çok büyük rol oynadı. Bu sene ise konut fiyatlarında maliyet kaynaklı bir yükseliş yaşanmaya devam ediyor. TUİK tarafından açıklanan Mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerine göre inşaat maliyetleri son on iki ayda yüzde 31,97 oranında artış sergiledi. Bu maliyet artışları, sıfır konutlarda fiyat artışı olarak kendini gösteriyor. Örneğin, yüzde 38,5 ile Beykoz satılık daire fiyatlarının son bir yıl içinde en çok artış gösterdiği İstanbul ilçelerinden biri oldu.

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