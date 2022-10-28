SİAD'tan Sarıbekir ailesine taziye ziyareti

SİAD'tan ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Silivri SİAD'ın kurucularından ve onursal üyemiz, değerli büyüğümüz Yusuf Sarıbekir'e taziye ziyaretinde bulunduk. Dernek Başkanımız Hakan Kocabaş, Yönetim Kurulumuz ve yoğun bir üye katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyarette evladını yakın zamanda toprağa veren Yusuf Sarıbekir'in acısına ortak olduk. Başarılı iş kadını, sevgili dolu anne ve evlat Zeren Sarıbekir Gülbahar'a Allah'tan rahmet, Sarıbekir, Gülbahar ve Sarten Ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.