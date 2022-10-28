D-100'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde 5 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ercan A. idaresindeki 06 BVM 057 plakalı Mercedes marka rulo sac yüklü tırın ani fren yapmasıyla birlikte Emirhan A. yönetimindeki 34 FTK 308 plakalı tır, Şevval T. idaresindeki 34 ANZ 061 plakalı BMW marka otomobil, Yücel K. yönetimindeki 41 YV 542 plakalı Opel marka otomobil ve Kenan B. idaresindeki 34 KM 7177 plakalı Peugeot marka otomobil birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle Ercan A. idaresindeki 06 BVM 057 plakalı tırın taşıdığı tonlarca ağırlıktaki rulo saclar yola düşerken, Şevval T., Emel T. ile Yücel K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrasında D-100 İstanbul istikameti üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Çok büyük bir gürültü geldi”

Kazanın sesini duyunca koşarak olay yerine geldiklerini söyleyen Ekrem Kaptan, “Biz ileride arkadaşlarla oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Bir fren sesi duyduk, bir gürültü geldi. Hemen bu tarafa doğru koştuk. Burada kaza olduğunu gördük. Hemen 112’yi aradık. Zaten bizden önce de arayanlar olmuş. Çok büyük bir gürültü geldi. Biz de şoke olduk. Tanesi 15 tondan 30 tonluk rulolar bunlar. Allah’tan insanların üzerine düşmemiş. Herkese geçmiş olsun” dedi.

"Bu demir profiller arabaların üzerine düşseydi ölü de olabilirdi”

Kazanın, tırların ani fren yapması sonrasında gerçekleştiğini aktaran Melik Muti ise “Mavi tır ani fren yapıyor, sarı tır da ani fren yapınca üzerindeki demir profiller düşüyor. Düştükten sonra da arkadakiler kaçmaya çalışıp kaçamayınca zincirleme kaza oluyor. Bu demir profiller Allah’tan arabaların üzerine düşmedi, düşseydi ölü de olabilirdi. Tırcıların daha yavaş gitmelerini, daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Çok şükür ölü yok” diye konuştu.

“Kıl payı kurtarmış”

Araçların süratli bir şekilde seyrettiğini ve birbirlerini sıkıştırdıklarını dile getiren Ferhat Kepür de “Öndeki fren yapınca peş peşe kazalar oldu. Bir tanesi arabaya düşmüş olsa araba pert olurdu. Kıl payı kurtarmış. 112’yi aradım. Çok fazla kaza oluyor burada. Muhtemelen tırcılar hız yaptığı için böyle oluyor” şeklinde konuştu.