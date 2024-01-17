Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde öğrenciler animasyon filmi izleyip, uygulamalara katıldı

Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden TOKi Şehit Hakan Can Anaokulu öğrencileri, animasyon filmi ve uygulamalarla sıfır atık konusunda bilgilendirildi.

Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ne Ankara’nın dört bir yanından öğrencilerin ziyaretleri devam ediyor. Merkezin son ziyaretçileri TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu öğrencileri oldu. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda merkezi gezen öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitimler uygulamalı olarak verildi. Öğrencilere iklim krizi, su ve kuraklık konusunda bilgiler aktarıldı. Merkezdeki toplanma salonunda ‘sıfır atık’ temalı animasyon filmini izledikten sonra bahçeye çıkan öğrenciler, belediye çalışanları tarafından atık malzemelerden yapılan nesneleri inceledi. Öğrenciler, ayrıca atık malzemelerin toplandığı ve atıkların kompost makinesinde geri dönüştürüldüğü alanları gezdi.

“Çocuklarımız için ne yapsak az”

Atık Getirme Merkezi’nin eğitim yuvası haline geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Geri dönüşüm merkezimizde verilen eğitimler okullarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Her gün öğrencilerimiz merkezimizi ziyaret ediyor. Merkezimize olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Okullardan gelen talepleri değerlendirerek, programlar çerçevesinde öğrencilerimizi merkezimizde ağırlıyoruz. Bilinçli bir birey yetiştirmenin önemine her zaman vurgu yapıyoruz. Evlatlarımızın burada aldıkları eğitimler, gelecekte hayatlarına etki edecek. Biz onlar için buradayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az” diye konuştu.