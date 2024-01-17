Miniklerin salon hokeyi turnuvası heyecana sahne oldu

Derince’de 3 anaokulundan 15 takımın katılımıyla düzenlenen salon hokeyi turnuvasında miniklerin kıyasıya mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.

Sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de amatör branşlarda birbirinden önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Derincespor çatısı altında 24 branşta 24 bin 532 sporcuya eğitim imkanı sunulan ilçede bu kez salon hokeyi turnuvası heyecanı yaşandı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik 3 anaokulundan 15 takımın katılımıyla düzenlendi. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel’in de takip ettiği salon hokeyi müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle sporculara katılım ve başarı belgeleri ile madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde minik sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.