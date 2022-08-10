Siemens
SON
DAKİKA
Milyonluk inşaat malzemesi çalıp farklı illerde ucuza sattılar
Güneşli havada yağmur yağdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı
Fırtına ve sağanak yağış tatilcilere zor anlar yaşattı
İBB ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Çerkezköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Silivri'de dükkanları su bastı

Silivri'de sağanak yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı. Dükkanındaki su birikintilerini temizlemeye çalışan esnaf, duruma isyan etti.

Silivri'de dükkanları su bastı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde bugün ve perşembe günleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğlen saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Birçok iş yerini su basarken, park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Vatandaşlar dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklerken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"10 yıldan beri sürekli yaşadığımız sıkıntılar"

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

10 yıldır her yağmur yağdığında dükkanını su bastığını belirten esnaf Yaşar Bağdat, "Burası 10 yıldan beri sürekli yaşadığımız sıkıntılar. Her yağmur yağdığında durum böyle. Sürekli ofisimizi su basıyor. Aşağıda otoparkımız var. Araçlar su içinde. Farklı yerlere yazdık. Telefonla da aradık. İSKİ’yi arıyoruz onlar İBB’ye yönlendiriyor. Herkes farklı yerlere yönlendiriyor. Su cam kapalı olmasına rağmen hala içeri akıyor. Duvarlardan su giriyor. Bu içerden değil dışarıdan yapılarak çözüm üretilmeli. Izgaraların da temizlenmesi lazım. Belediyeye söylediğimiz zaman İSKİ’ye yönlendiriyor. Zararımız, artık mobilyaları gördünüz. Kendimizce su pompası aldık. O olmasa bu su seviyesi daha büyük yerlere gelir. 10 yıldır bu pompayı buraya koydum. Onun da gücü yetmiyor fazla. Dolaplarımız, koltuklarımız, ofis mobilyalarımız, televizyonum, sehpalarım, çoğunun altına palet koymama rağmen su seviyesi fazla olduğundan çoğu zarar gördü" diye konuştu.

"40-50 santim su bastı"

Sağanak yağış nedeniyle dükkanını 40-50 santim su bastığını söyleyen Ümit Şeran, "Yaklaşık 40-50 santim su bastı. İSKİ burada çalışma yapmıyordu. 5 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Silivri Belediyesi yapacağını söylüyorlar ama bu İSKİ’nin işi. Yağmur, tuvalet giderleri hepsi taşıyor. Bütün rögarlar taşıyor. Ara sokak Silivri Belediyesine bağlıymış sözde. Belediye ’İSKİ’nin işi’ diyor. Bu sokakta gördüğünüz bütün esnaflar bu sorunu yaşıyor. Biz bu altyapının parasını millet olarak ödüyoruz. Bu altyapı neden yapılmıyor? Yetkililer neden ilgilenmiyor? Neden bu kadar mağdur ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Defalarca bu durum bildirildi"

Defalarca bu sorunun yetkililere bildirildiğini dile getiren Yavuz Çelik, "Yönetimlerin birbirlerini suçlamayı bırakması lazım. 200 metrekare yer burası. Gider belli, bu sorun sürekli yaşanıyor. Daha eski esnaflar var burada, bunlar defalarca bildirmişler bu sorunu. Artık yönetimlerin birbirini suçlaması bir şeyi ifade etmiyor. Gördüğünüz gibi su basmış dükkanımı. Zararımız, bir günlük ciro kaybımız var. Buranın temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, yani burada 2-3 gün bir kayıp yaşayacağız" dedi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Narinç 'Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz'
Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı