Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın paylaşımına Silivrili Muhtarlardan yanıt geldi. Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren 'Silivri'de layıkıyla görevlerine yerine getiren Muhtarlarımızdan bir özür borçludur' dedi

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  • 30.06.2022 21:14
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:14
Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul’da, uluslararası koruma başvurusu reddedilen 6 Afgan sınır dışı edilmek üzere emniyete verilmesine rağmen S.Soylu’nun talimatı ile tekrar göç idaresine teslim edilerek serbest bırakıldı. Çünkü Silivri’den 1 muhtar Soylu’ya mesaj attı ve serbest bırakılmalarını istedi." İfadelerine yer vermişti.
“MUHTARLARIMIZI ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR”
Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren de Özdağ’a cevaben yazılı olarak yaptığı açıklamada “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan bir paylaşımı Silivri Muhtarlar Derneği olarak düzeltmemiz icap etmiştir.  Sayın Özdağ, kamuoyunun bir hayli hassas olduğu göçmenler konusunda Silivri’deki muhtarlarımızı zan altında bırakmıştır. Sayın Özdağ ‘ın Twitter hesabından yaptığı “İstanbul’da, uluslararası koruma başvurusu reddedilen 6 Afgan sınır dışı edilmek üzere emniyete verilmesine rağmen S.Soylu’nun talimatı ile tekrar göç idaresine teslim edilerek serbest bırakıldı. Çünkü Silivri’den 1 muhtar Soylu’ya mesaj attı ve serbest bırakılmalarını istedi “şeklindeki paylaşımının gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.”
“BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
“Muhtarlar olarak Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya istediğimiz her zaman ulaşabilmekteyiz. Sayın Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için bir kez daha tüm Silivri adına teşekkür ediyoruz. Ancak Silivrili muhtarların, Sayın Özdağ’ın attığı Tweet’inde ileri sürdüğü gibi bir talebi olmamıştır. Bu nedenle Sayın Özdağ, Silivri’de layıkıyla görevlerine yerine getiren Muhtarlarımızdan bir özür borçludur.” ifadelerine yer verdi.
 

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Yusuf Eker
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