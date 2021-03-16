Son yolculuklarına uğurlandılar

Dün Semizkumlar’da yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki özel bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının kaybeden Silivri Mimarsinan Camisi Dernek Başkanı Fehimdar Maden, Mimarsinan Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü'nün (CHP) en yaşlı üyelerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 103 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya da Esentepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.