A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda, Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin ardından Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile birlikte C Grubu’nda yer alacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa’nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

Dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde:

A Grubu

İsveç

Belarus

İspanya

Slovakya

B Grubu

Karadağ

Sırbistan

İtalya

Yunanistan

C Grubu

TÜRKİYE

Bosna Hersek

Slovenya

Belçika

D Grubu

Fransa

Rusya

Çekya

Hırvatisan