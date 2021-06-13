Ayhancan Güven’den Red Bull Ring’de çifte podyum

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin üçüncü ayağı Red Bull Ring’de podyuma çıktı.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Serisi takviminin üçüncü ayağı Red Bull Ring’de başarılı bir performans ortaya koyan Ayhancan Güven, ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışa da pol pozisyonunda başladı. İlk turda üçüncü sıraya gerileyen Ayhancan Güven, yarışın 5. dakikasında yaşanan kaza sonrasında geçiş yapma şansını yitirdi. Güvenlik aracının pistten çıkmasıyla birlikte Leon Köhler üzerindeki baskısını artıran Ayhancan, yarış süresinin bitimine 7 buçuk dakika kala Köhler’i müthiş bir atakla geride bırakarak ikinci sırayı elde etti. Bu sonuçla birlikte Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe dördüncü podyumunu yaparken, 94 puan ile pilotlar sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. İkinci yarışın kazananı Laurin Heinrich 119 puanla genel klasmanda ilk sıraya yükselirken, Larry ten Voorde ise 116 puanla ikinci sırada yer aldı.

Serinin dördüncü ayağı 17-20 Haziran tarihleri arasında İtalya’daki Monza Pisti’nde koşulacak.