banner4556

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

banner4336

TFF 1. Lig’de dün akşam İstanbulspor’a 4-2 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cuma akşamı karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
banner3909
banner4558

TFF 1. Lig’de dün akşam İstanbulspor’a 4-2 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cuma akşamı karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan İstanbulspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın yapacağı idman ile çalışmalarına devem edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Anadolu Aydınlar Ocağı’ndan ’Karabağ Zaferi’...
Anadolu Aydınlar Ocağı’ndan ’Karabağ Zaferi’...
  1. GENEL

banner4389

banner4321

banner3841