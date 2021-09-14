Galatasaray-Lazio maçını Matej Jug yönetecek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın, sahasında Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR’da da Rade Obrenovic yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın, sahasında Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın, sahasında Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR’da da Rade Obrenovic yer alacak.