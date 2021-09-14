Galatasaray-Lazio maçını Matej Jug yönetecek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın, sahasında Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 19.45’te başlayacak mücadelede Lazio’yu ağırlayacak. Bu zorlu müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.

Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR’da da Rade Obrenovic yer alacak.